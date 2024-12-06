İzmir'de Çıkan Çatışmada Yaralanmıştı: O Polis Memuru Şehit Oldu

İzmir Seferihisar'da silahlı saldırıda yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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İzmir'de Çıkan Çatışmada Yaralanmıştı: O Polis Memuru Şehit Oldu

Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye giden ve açılan ateş sonucu yaralanan polis memurlarından 38 yaşındaki Mehmet Tozun, tedavisinin sürdüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin'in hastanede tedavisinin sürdüğü, komiser Furkan Hakan Aşkın'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

İzmir'de Çıkan Çatışmada Yaralanmıştı: O Polis Memuru Şehit Oldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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