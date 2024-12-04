Şehit Konvoyunda Kaza, Yaralılar Var

Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kazaya karıştı. Şehidin halasının da aralarında olduğu 4 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesini taşıyan aracın da içlerinde olduğu konvoy, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru harekete geçti.

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1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde şehidin konvoyundaki bir otomobil karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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