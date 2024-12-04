Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Son Yolculuğuna Uğurlandı: Eşinden Yürek Yakan Veda

Irak'ın kuzeyinde açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25) için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin acılı eşi, "Canım eşim, doyamadım Allah’ım" diyerek ağıt yaktı.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Son Yolculuğuna Uğurlandı: Eşinden Yürek Yakan Veda

Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam şehit düştü.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Son Yolculuğuna Uğurlandı: Eşinden Yürek Yakan Veda - Resim : 1

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılındı. Namaz sırasında şehidin babası İsmail (49) güçlükle ayakta dururken annesi Ayşe (45) gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Son Yolculuğuna Uğurlandı: Eşinden Yürek Yakan Veda - Resim : 2

YÜREK YAKAN AĞIT

Namazın ardından şehidin eşi Esma Kızıldağ (25) ise eşinin tabutunun yanına gidip önce tabutu öptü daha sonra da ‘Canım eşim, doyamadım Allah’ım’ diyerek ağıt yaktı.

Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi. Törene kent protokolü, askeri erkan ve Eren Kızıldağ’ın yakınları katıldı.

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Kaynak: DHA

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