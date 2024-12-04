Hayranları Şokta: Ünlü İsim Hayatını Kaybetti

Scorpıon Kıng, Ocean’s Eleven, Castle, Ocean’s 13 gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Scott L. Schwartz 65 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, George Clooney ve Brad Pitt ile birlikte Ocean's Eleven filminde rol almıştı.

Ünlü oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, rol arkadaşı George Clooney’den duygusal bir açıklama geldi. Hollywood yıldızı "Scott'ın gittiğini duyduğuma üzüldüm. Birlikte üç film yaptık ve hiç bu kadar nazik bir yumruk yememiştim" dedi.

SCOTT L. SCHWARTZ KİMDİR?

Scott L. Schwartz, sinema dünyasında kendine özgü bir yer edinen, büyük ve etkileyici bir aktördü. Özellikle Ocean's Eleven üçlemesindeki "Bruiser" karakteriyle hafızalara kazındı. Hem fiziksel özellikleri hem de oyunculuk yeteneğiyle unutulmaz karakterler yarattı.