Aydın Depremi Sonrası Korkutan Açıklama: Gerilim Artıyor, 7 Büyüklüğünde Deprem Olabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TEHLİKESİ

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Aydın bölgesindeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Bektaş, 2020 yılında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin ardından bölgedeki gerilimin arttığını belirtti.

Bektaş, özellikle Büyük Menderes Grabenini sınırlayan faylarda gerilim birikiminin, büyük bir depreme yol açma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Bektaş açıklamalarında, "2020 yılında yaşanan 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin batıdan doğuya doğru yaptığı stres transferi, Aydın bölgesindeki fay hatlarını etkileyerek gerilim artışına neden oldu. Bu durum, 6-7 büyüklüğünde bir depremin oluşma olasılığını artırıyor" dedi.

'ZEMİN RİSKLİ'

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise Aydın’ın deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu ancak kısa vadede büyük bir deprem beklentisinin olmadığını açıkladı.

Moriwaki, özellikle Aydın’ın düz ve yumuşak zemin yapısının, olası bir depremde zemin koşullarını daha tehlikeli hale getirdiğini belirterek, bölge sakinlerine tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

Afet bilincinin artırılması gerektiğine de dikkat çeken Moriwaki, "Bölge halkı, olası bir deprem için hazırlıklı olmalı" ifadelerini kullandı.