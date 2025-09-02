Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Manavgat ilçesinde futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar (43), evinin anahtarını içeride unutunca girdiği apartman çatısından balkonuna inmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Olay, Sarılar Mahallesi 1044 Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Evine giremeyen Coşar, çatıda bulunan güneş enerji paneline bağladığı hortumla üçüncü kattaki dairesine inmeye çalıştı. Ancak hortumun kopması sonucu beton zemine düşen Coşar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sabah komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Coşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Coşar’ın, uzun yıllar amatör futbol oynadıktan sonra antrenörlük kurslarını tamamladığı, Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu’nu işlettiği ve 2. Amatör Küme ekiplerinden Manavgat Hisar Gençlik ve Spor’da teknik direktörlük yaptığı öğrenildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İHA