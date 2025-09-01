Ünlü Televizyon Yıldızından Acı Haber! Genç Yaşında Aniden Öldü

Bir dönem ABD'nin en popüler reality şovlarından olan "Bret Michaels ile Aşk Kayası" yarışmacılarından Kelsey Bateman, 39 yaşında aniden hayatını kaybetti. Bateman'ın ailesi kızlarının ölümü karşısında şoke olduklarını söylerken, ölüm sebebi ise açıklanmadı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Ünlü Televizyon Yıldızından Acı Haber! Genç Yaşında Aniden Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin popüler reality şov programlarından "Bret Michaels ile Aşk Kayası" (Rock of Love with Bret Michaels) yarışması bu kez herkesi dehşete düşüren acı bir haberle gündeme geldi. 2007 ile 2009 yılları arasında yayınlanan programın ünlü yıldızlarından birinin, yakın zamanda aniden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 39 yaşındaki Kelsey Bateman, "beklenmedik bir biçimde" yaşamını yitirdi. Acı haberle şoke olan aile, kızlarının ölüm sebebini açıklamazken, adli kayıtlarda da olayla ilgili henüz bir bilgiye rastlanmadı.

Ünlü Televizyon Yıldızından Acı Haber! Genç Yaşında Aniden Öldü - Resim : 1

KELSEY BATEMAN KİMDİR?

ABD'nin Utah eyaletinde 1986 yılında dünyaya gelen Kelsey Bateman, Poison grubunun solisti olan ünlü rockçı Bret Michaels'ın tur otobüsünde onun yanında olmak için yarışan 22 kadınla rekabet ettiği "Bret Michaels ile Aşk Kayası" programıyla ünlendi. O dönem henüz 21 yaşında olan Bateman, müzisyenin kız arkadaşı olmak için yarışıyordu.

Ünlü Televizyon Yıldızından Acı Haber! Genç Yaşında Aniden Öldü - Resim : 2

Programda her hafta kadınlar bazı zorluklarla karşılaşıyor ve kazanan Michaels'la randevuya çıkıyordu. Bazı zorluklar, ünlü bir rock yıldıznın kız arkadaşı olarak seçilmeleri halinde karşılaşabilecekleri durumlarla alakalıydı. İlk sezonun kazananı 24 yaşındaki Jes Rickleff olurken, ikinci sezonda da 37 yaşındaki Ambre Lake birinci oldu.

Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay Hastalığını İlk Kez Açıkladı… ‘Mutlaka Kullanın’ Dedi, Herkesi UyardıDünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay Hastalığını İlk Kez Açıkladı… ‘Mutlaka Kullanın’ Dedi, Herkesi UyardıMagazin
Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden OynadıKadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden OynadıMagazin
Etiketler
ABD Yarışma
Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay Hastalığını İlk Kez Açıkladı… ‘Mutlaka Kullanın’ Dedi, Herkesi Uyardı Dünyaca Ünlü Şef Hastalığını İlk Kez Açıkladı… ‘Mutlaka Kullanın’ Dedi, Herkesi Uyardı
Son Dakika! Emekli Olacaklar Dikkat! 2025’te Emekli Olsan Ne Olur 2026’yı Beklesen Ne? Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı Emekli Olacaklar Dikkat! Özgür Erdursun Uyardı
CZN Burak Burak, Özçivit'in Lüks Aracını Satın Aldı! Ödediği Servetse Ağızları Açık Bıraktı! Hani Aylık 30 Bin TL Maaş Alıyordun? O Ünlünün Aracını Servet Ödeyerek Aldı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini Bozdu Büyük Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!