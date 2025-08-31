Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden Oynadı

Ünlü fenomen Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi’nin evlilikleri hakkındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Yeni evlenen çift, "Bu evlilik bir proje mi?" sorusuna da yanıt verdi. Yeni gelin Gamze Ezildi’nin itirafı ise herkesi şaşırttı.

Son Güncelleme:
Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden Oynadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temizlik takıntısıyla tanınan ve "Temizlik Avcıları" ile "En Hamarat Benim" programlarının sunuculuğuyla ünlenen Kadir Ezildi, eşi Gamze Ezildi ile birlikte Nur Viral’in programına konuk oldu. Yeni evli çftin ev hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ise dikkat çekti.

Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden Oynadı - Resim : 1
Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi

Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Ezildi, Nur Viral’in “Kadir’le yaşamak zor mu?” sorusuna “Çok zor” cevabını verdi. Gamze Ezildi’nin cevabı stüdyoda hem şaşkınlık yarattı hem de gülüşmelere neden oldu.

"OTURMAK BİLE ZOR"

Gamze Ezildi, evdeki düzen takıntısının günlük yaşamı nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: En büyük zorluk çok hızlı olması. Her şeyi hemen yapmak istiyor. Mesela bir bardağı kullandığınız anda yerine konmalı. Oturmak bile zor. Biraz dinleneyim desem, ‘Gamze hadi şunu yapalım’ diye kalkmamı bekliyor. Evde rahatça oturamıyorsun.

Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden Oynadı - Resim : 2

“EVLİLİĞİNİZ PROJE Mİ?”

Genç çift programda ayrıca sosyal medyada sıkça dile getirilen "Bu evlilik bir proje mi?" iddialarına da yanıt verdi. Kadir Ezildi “Allah onlara akıl fikir versin. Müteahhit miyim ben?” dedi.

Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum YağdıKadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum YağdıMagazin

Kadir Ezildi Yine Dile Düştü! Evine Yaptırdığı Özel Bölümü Gören Bir Daha BaktıKadir Ezildi Yine Dile Düştü! Evine Yaptırdığı Özel Bölümü Gören Bir Daha BaktıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gamze Ezildi Kadir Ezildi Gelin
Son Güncelleme:
Ünlü Çift Müjde Verirken Hayranlarını Korkuttu! Bu Duyuru Sosyal Medyayı Salladı Ünlü Çift Müjde Verirken Korkuttu
Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz’un Sıra Dışı Yemek! Otoparkta Kurulan Masanın Sırrı Ortaya Çıktı Otoparkta Kurulan Masanın Sırrı Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım' Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü