Kadir Ezildi’nin Eşinden Şoke Eden İtiraf! Merak Edilen Gelin İlk Kez Konuştu, Yer Yerinden Oynadı

Temizlik takıntısıyla tanınan ve "Temizlik Avcıları" ile "En Hamarat Benim" programlarının sunuculuğuyla ünlenen Kadir Ezildi, eşi Gamze Ezildi ile birlikte Nur Viral’in programına konuk oldu. Yeni evli çftin ev hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ise dikkat çekti.

Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi

Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Ezildi, Nur Viral’in “Kadir’le yaşamak zor mu?” sorusuna “Çok zor” cevabını verdi. Gamze Ezildi’nin cevabı stüdyoda hem şaşkınlık yarattı hem de gülüşmelere neden oldu.

"OTURMAK BİLE ZOR"

Gamze Ezildi, evdeki düzen takıntısının günlük yaşamı nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: En büyük zorluk çok hızlı olması. Her şeyi hemen yapmak istiyor. Mesela bir bardağı kullandığınız anda yerine konmalı. Oturmak bile zor. Biraz dinleneyim desem, ‘Gamze hadi şunu yapalım’ diye kalkmamı bekliyor. Evde rahatça oturamıyorsun.

“EVLİLİĞİNİZ PROJE Mİ?”

Genç çift programda ayrıca sosyal medyada sıkça dile getirilen "Bu evlilik bir proje mi?" iddialarına da yanıt verdi. Kadir Ezildi “Allah onlara akıl fikir versin. Müteahhit miyim ben?” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi