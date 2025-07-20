Kadir Ezildi Yine Dile Düştü! Evine Yaptırdığı Özel Bölümü Gören Bir Daha Baktı

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"Temizlik Avcıları" adlı programla adını duyuran, ardından "En Hamarat Benim" programının sunuculuğunu yaparak büyük şöhret yakalayan Kadir Ezildi kısa süre önce sevgilisi Gamze Türkmen ile nikah masasına oturmuştu.

BALAYI ROTASI MISIR OLMUŞTU

Mısır’a balayına giden ünlü fenomen ülkeye döner dönmez sosyal medyada gündem oldu. Ezildi’nin evindeki hamam görenleri hayrete düşürdü.

EVİNE HAMAM YAPTIRMIŞ

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü fenomen “Şu eve yaptığım en iyi şey hamam. Resmen topraktan yeniden yaratıldım” dedi.

Ekranlardaki temizlik programlarıyla tanınan televizyon sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile dünya evine girmişti.

GELİNLİK MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in nikahta tercih ettiği gelinliğe sosyal medyadan beğeni ve yorum yağmıştı.

Geniş bir kitle sahibi olduğu sosyal medya hesabı üzerinden nişan haberini paylaşan Kadir Ezildi, 500 bin lira masraf yaptığı söyleyerek takipçilerini şoke etmişti.

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in gelinliği ise nikahın en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu.Türkmen'in en mutlu günü için seçtiği gelinlik modeli sosyal medyada övgü yağmuruna tutulurken, "Çok sade ve zarif olmuşsunuz", "Gelinliğe bayıldım" gibi yorumlar dikkat çekmişti.