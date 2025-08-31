Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz’un Sıra Dışı Yemek! Otoparkta Kurulan Masanın Sırrı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aşk yaşadığı iddia edilen Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, otoparkta masa kurdurdukları iddiasıyla gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan karelerde, Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah'ın açık hava yerine restoran otoparkında gizlice yemek yediği öne sürüldü.

Görüntülerin ardından "Gizli buluşma mı?", "Romantik kaçamak mı?" yorumları yapıldı.

İki ismin kameralara yakalanmamak için böyle bir tercih yaptığı iddialarına oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan yanıt geldi.

Farah Zeynep Abdullah

“MEKÂNDA YER YOKTU”

Olay sonrası sosyal medyada açıklama yapan Farah Zeynep Abdullah, “Mekânda yer yoktu” sözleriyle iddialara esprili bir yanıt verdi. Hatta Instagram’da yaptığı “Romantik kaçamak” paylaşımıyla, otopark masasını mizaha dönüştürdü.

AŞK İDDİALARI GÜÇ KAZANIYOR

İkilinin daha önce de birlikte pozlar paylaşmasıyla başlayan aşk söylentileri, otopark görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Farah Zeynep Abdullah’ın Gökhan Özoğuz’a sosyal medyada yaptığı esprili göndermeler devam ederken iki isimden de “Sevgiliyiz” açıklaması henüz gelmedi.

