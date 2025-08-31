Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz’un Sıra Dışı Yemek! Otoparkta Kurulan Masanın Sırrı Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un kameralardan saklanmak için otoparkta masa kurdurduğu iddialarına oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan yanıt geldi. İşte gizemli masanın sırrı…

Son Güncelleme:
Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz’un Sıra Dışı Yemek! Otoparkta Kurulan Masanın Sırrı Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aşk yaşadığı iddia edilen Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, otoparkta masa kurdurdukları iddiasıyla gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan karelerde, Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah'ın açık hava yerine restoran otoparkında gizlice yemek yediği öne sürüldü.

Görüntülerin ardından "Gizli buluşma mı?", "Romantik kaçamak mı?" yorumları yapıldı.

İki ismin kameralara yakalanmamak için böyle bir tercih yaptığı iddialarına oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan yanıt geldi.

Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz’un Sıra Dışı Yemek! Otoparkta Kurulan Masanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim : 1
Farah Zeynep Abdullah

“MEKÂNDA YER YOKTU”

Olay sonrası sosyal medyada açıklama yapan Farah Zeynep Abdullah, “Mekânda yer yoktu” sözleriyle iddialara esprili bir yanıt verdi. Hatta Instagram’da yaptığı “Romantik kaçamak” paylaşımıyla, otopark masasını mizaha dönüştürdü.

Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz’un Sıra Dışı Yemek! Otoparkta Kurulan Masanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim : 2

AŞK İDDİALARI GÜÇ KAZANIYOR

İkilinin daha önce de birlikte pozlar paylaşmasıyla başlayan aşk söylentileri, otopark görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Farah Zeynep Abdullah’ın Gökhan Özoğuz’a sosyal medyada yaptığı esprili göndermeler devam ederken iki isimden de “Sevgiliyiz” açıklaması henüz gelmedi.

Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı! Farah Zeynep Abdullah Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu, Görenler İnanamadı: 'Şaka mı Gerçek mi?'Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı! Farah Zeynep Abdullah Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu, Görenler İnanamadı: 'Şaka mı Gerçek mi?'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Farah Zeynep Abdullah Gökhan Özoğuz
Son Güncelleme:
Ünlü Rapçi Sansar Salvo İntihar mı Etti? Herkes Bunu Konuşuyordu, Gerçek Ortaya Çıktı Ünlü Rapçi Sansar Salvo İntihar mı Etti? Herkes Bunu Konuşuyordu, Gerçek Ortaya Çıktı
Denizcilerin Korkulu Rüyasıydı: Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı
Ne Hayallerle Gelmişti! Dursun Özbek 22 Yaşındaki Yıldızın Biletini Kesti: İşte Yeni Takımı... Galatasaray'da Ayrılık
Reyting Rekortmeni Dizide Büyük Şok! Dublör Gerçeği Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı Reyting Rekortmeni Dizide Büyük Şok!
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor