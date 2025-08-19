Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı! Farah Zeynep Abdullah Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu, Görenler İnanamadı: 'Şaka mı Gerçek mi?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir magazin kulislerinde konuşulan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz arasında aşk yaşandığına dair iddialar, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz

ASILSIZ DİYEREK REDDETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, daha önce bu iddialara net bir dille yanıt vererek, "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız. Hakkımda yazılanlara sadece espriyle karşılık verdim" demişti.

Farah Zeynep Abdullah

MİZAHİ VİDEO İLE İLAN MI ETTİ?

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise aylar boyunca sessizliğini korumuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti ve aşkı resmen ilan etti.

"BENSİZ YÜRÜYORMUŞSUN"

Bir video çeken Farah Zeynep Abdullah "Gökhan bensiz yürüyormuşsun, magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyormuş demişler. Arkadaşlar, bir daha Athena Gökhan'ı gösterirseniz, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim” diyerek aralarındaki ilişkiyi doğruladı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Ünlü ikilinin arasındaki ilişkinin aşk olduğu yönündeki düşünce ağırlık kazanmışken iki isimden de ‘Sevgiliyiz’, ‘İlişkimiz var’ açıklaması henüz gelmedi.