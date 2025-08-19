Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı! Farah Zeynep Abdullah Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu, Görenler İnanamadı: 'Şaka mı Gerçek mi?'
Magazin dünyasında uzun süredir iddia edilen ‘Farah Zeynep Abdullah- Gökhan Oğuz’ aşkı sonunda gerçek oldu. Ünlü oyuncu, çektiği bir video ile ünlü şarkıcı ile aşklarını resmen ilan etti. İşte yılın çiçeği burnunda yeni aşkı…
Bir süredir magazin kulislerinde konuşulan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz arasında aşk yaşandığına dair iddialar, gündeme bomba gibi düşmüştü.
ASILSIZ DİYEREK REDDETMİŞTİ
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, daha önce bu iddialara net bir dille yanıt vererek, "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız. Hakkımda yazılanlara sadece espriyle karşılık verdim" demişti.
MİZAHİ VİDEO İLE İLAN MI ETTİ?
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise aylar boyunca sessizliğini korumuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti ve aşkı resmen ilan etti.
"BENSİZ YÜRÜYORMUŞSUN"
Bir video çeken Farah Zeynep Abdullah "Gökhan bensiz yürüyormuşsun, magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyormuş demişler. Arkadaşlar, bir daha Athena Gökhan'ı gösterirseniz, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim” diyerek aralarındaki ilişkiyi doğruladı.
RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK
Ünlü ikilinin arasındaki ilişkinin aşk olduğu yönündeki düşünce ağırlık kazanmışken iki isimden de ‘Sevgiliyiz’, ‘İlişkimiz var’ açıklaması henüz gelmedi.