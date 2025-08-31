Ünlü Rapçi Sansar Salvo İntihar mı Etti? Herkes Bunu Konuşuyordu, Gerçek Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden “Sansar Salvo” ismiyle bilinen rapçi Ekin Can Aslan’ın intihar ettiği iddiası sosyal medyada dün gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan ve Aslan’ın ilaç içtiğini söylediği bir video, hayranları ve takipçileri arasında endişe yaratmıştı.

“Sansar Salvo” ismiyle bilinen rapçi Ekin Can Aslan

İNTİHAR MI ETTİ?

Videoda, “Evde ne kadar ilaç varsa içtim... Annem vesayetimi almak için bunu yapıyor” ifadelerini kullanan Aslan’ın hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste tedavi altına alındığı ileri sürülmüştü.

AVUKATI AÇIKLADI

Paylaşılan bu görüntülerin ardından ünlü rapçinin sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama geldi.

"MÜVEKKİLİMİZ SAĞLIKLIDIR"

İddiaların yayılması üzerine, açıklama yapan Ekin Can Aslan’ın avukatı şu ifadelere yer verdi: Müvekkilimiz Ekin Can Aslan hakkında bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan 'intihar ettiğine' yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar asılsızdır. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Sansar Salvo'nun avukatının açıklaması

SANSAR SALVO KİMDİR?

Gerçek adı Ekincan Arslan olan ve müzik dünyasında Sansar Salvo adıyla tanınan sanatçı, 18 Ağustos 1989’da İstanbul’da doğdu. Kendine özgü tarzı ve üretkenliğiyle Türk rap müziğinde önemli bir yere sahip olan Salvo, kariyerine 2000’li yılların başında adım attı.

Sansar Salvo, ilk albümü Adrenalin’i 2008 yılında yayımladı. Bu albümü, 2009 yılında çıkan “Seremoni Efendisi” takip etti. Kısa sürede dikkat çeken Salvo, sert sözleri ve derinlikli anlatımıyla dinleyici kitlesini hızla genişletti.

KANSERE YAKALANDI

2010 yılında sağlık sorunlarıyla gündeme gelen sanatçı, kansere yakalanarak müziğe bir süre ara vermek zorunda kaldı. Ancak bu süreç onun üretkenliğini durdurmadı. Tedavi sürecinin ardından sahnelere güçlü bir dönüş yaptı.

2013 yılında yayımladığı “24. Şarjör” albümüyle müzik kariyerine kaldığı yerden devam eden Sansar Salvo, 2016’da Türkçe rap müziği adına önemli bir adım attı. “Yakında Sans” adını taşıyan ve Türkiye’de müzik marketlerde yayımlanan ilk Türkçe rap derleme albümlerinden biri olarak öne çıkan bu çalışma, hem müzikseverlerden hem eleştirmenlerden ilgi gördü.

Bir yıl sonra, 2017’de yayınladığı “Şimdi Sans” albümüyle dijital platformlarda ve mağazalarda eş zamanlı yer alarak müziğini daha geniş kitlelere ulaştırdı.