Reyting Rekortmeni Dizide Büyük Şok! Dublör Gerçeği Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez rol aldığı bir diziden ziyade, bir kamera arkası görüntüsüyle gündeme geldi.

DUBLÖR KULLANMIŞ

Tatlıtuğ’un, Show TV’de 2023 yılında yayınlanan ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı “Aile” dizisi, gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla ekranlarda büyük yankı uyandırmıştı. 30 bölüm süren yapım, final bölümüyle dahi uzun süre konuşulmuştu.

Aile dizisinden bir kare

“Aile” dizisinde başrol oynayan Tatlıtuğ’un bir sahnede dublör kullandığının ortaya çıkması, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

TEPKİ TOPLADI

Yangın sahnesi çekimlerine ait görüntüleri dublör Mehmet Tan, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, riskli sahnede Tatlıtuğ’un yerine dublörün yer alması bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

"BÖYLE SAHNEDE BİLE DUBLÖR MÜ?"

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada bazı izleyiciler, “Böyle basit bir sahnede bile dublör mü kullanılır?” yorumlarıyla tepkilerini dile getirirken, diğer kesim ise ünlü oyuncunun sağlığını riske atmamasının doğal olduğunu savundu.

