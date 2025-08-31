Sanat Camiası Yasta... Usta Oyuncu Anta Toros'tan Acı Haber

Film San Vakfı, 77 yaşındaki usta oyuncunun vefatını açıkladı. Tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla tanınan oyuncu Anta Toros, yaşamını yitirdi.

Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatını Film San Vakfı, bir sosyal medya açıklamasıyla duyurdu. Tiyatro ve dizi çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanınan Anta Toros'un ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

ANTA TOROS KİMDİR?

Anta Toros, 12 Ocak 1948'de İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1965 yılında amatör olarak adım atan Toros, Dostlar Tiyatrosu’nda eğitim gördükten sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Kariyeri boyunca Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahneye çıkan sanatçı, bir dönem Amerika’da da tiyatro yaptı. Vera Vlasova ve Actors Studio üyelerinden Mitehel Mestor ile oyunculuk üzerine çalıştı.

Anta Toros, 2010 yılında hayatını kaybeden tiyatro yönetmeni ve oyuncu Misak Toros ile evliydi. Bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kızı bulunuyor. Sahne çalışmalarının yanı sıra televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı ve Yarım Elma gibi sevilen dizilerde rol aldı.

