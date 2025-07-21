Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum Yağdı

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi, balayı sonrası lüks evlerini takipçileriyle paylaştı. Özel hamam detayı sosyal medyada olay oldu!

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum Yağdı
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“En Hamarat Benim” ve “Temizlik Avcıları” programlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Gamze Türkmen ile evlendi. Maltepe’de gerçekleşen görkemli düğün töreniyle magazin gündemine oturan çift, balayı için Mısır’ı tercih etti. Balayından dönen Kadir Ezildi ve Gamze Ezildi, lüks evlerini ilk kez sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Temizlik konusundaki titizliğiyle bilinen Ezildi’nin evinin her köşesi, özenle tasarlanmış detaylarıyla dikkat çekti.

Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum Yağdı - Resim : 1

Çiftin İstanbul’daki evi, modern ve lüks dekorasyonuyla göz kamaştırdı. Ancak paylaşımın en çok konuşulan kısmı, evde özel olarak yaptırılan hamam oldu. Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu eve yaptığım en iyi şey hamam. Resmen topraktan yeniden yaratıldım!” ifadeleriyle hamama olan hayranlığını dile getirdi.

Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum Yağdı - Resim : 2

Düğünleriyle de uzun süre konuşulan çift, hem Erzurum hem de İstanbul’da düzenlenen gösterişli nişan törenleriyle gündeme gelmişti. Ezildi, nişan süreci için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklamıştı. Düğün gecesinde uzun takı kuyrukları ve çiftin dans videoları sosyal medyada viral olmuş, bir takipçinin “Aşk kokusu alamayan tek ben miyim?” yorumuna Ezildi’nin “Bak bak, Eros sanki... Aşk okunu sen mi atıyorsun?” cevabı ise gülüşmelere neden olmuştu.

Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum Yağdı - Resim : 3

Balayından dönen çiftin Mısır’daki romantik anları ve ev paylaşımları, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, “Evin çok güzel, güle güle oturun” ve “Hamam muhteşem, tam sana göre!” gibi yorumlarla çifte desteklerini sundu. Kadir Ezildi’nin temizlik tutkusuna uygun olarak tasarlanan ev, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum Yağdı - Resim : 4

Gamze Ezildi, 1993 Erzurum doğumlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Gamze, ünlü ses sanatçısı Fırat Türkmen’in kız kardeşi olarak biliniyor. Çiftin evliliği ve lüks ev paylaşımları, magazin dünyasında uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

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