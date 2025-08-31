Ünlü Çift Müjde Verirken Hayranlarını Korkuttu! Bu Duyuru Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT1 ekranlarında uzun yıllar yayınlanan ve fenomen bir projeye dönüşen "Seksenler" dizisi uzun soluklu bir aşka da vesile oldu. Dizide de bir çifti canlandıran Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, sette başlayan ilişkilerini 2015 yılında nikah masasına taşıdı.

10 yıldır mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü çift, bebek beklediklerini açıkladı. Ancak çift, bu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından resmi bir açıklama yaparak değil, bunun yerine paylaştıkları esprili bir videoyla verdi.

'AÇIKLAMA' BAŞLIĞI KORKUTTU

Ceyhun Fersoy’un "Açıklama" başlığıyla sosyal medyadan yayınladığı ve çiftin yan yana oturduğu videonun başında Begüm Öner sözlerine sanki ayrılık açıklaması yapacakmış gibi başladı. Çift 10 yıl boyunca ilişkilerini sürdürmeye gayret ettiklerini anlattı ve videonun sonunda da çift, ultrason fotoğrafını göstererek bebek beklediklerini açıkladı.

Bu duyuru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü çifte hayranlarından ve dizi takipçilerinden "hayırlı olsun" mesajları yağarken, bebek bekledikleri haberini böyle esprili bir şekilde duyurmaları da çok konuşuldu.

Kaynak: Haber Merkezi