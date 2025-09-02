CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Menteşe ilçesinde CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait daireye molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan yangın, mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olay sırasında evde Başkan Aras’ın anneannesi ve dedesi bulunuyordu.

Saldırı, saat 23.30 sıralarında Muslihittin Mahallesi Çardak Apartmanı’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, apartmana yaklaşarak daireye molotof kokteyli fırlattı. Patlama sesiyle uyanan mahalle sakinleri yangına müdahale ederken, saldırganlar olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüphelilerin kaçışı, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların koşarak uzaklaştığı, bazı mahalle sakinlerinin ise peşlerinden koştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA