Sakarya'da Korkunç İş Cinayeti: İki Çelik Boru Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da iki çelik boru arasına sıkışan işçi hatını kaybetti. OLaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Sakarya'da Korkunç İş Cinayeti: İki Çelik Boru Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Hendek ilçesinde korkunç bir iş cinayeti yaşandı. İki çelik boru arasına sıkışan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'da Korkunç İş Cinayeti: İki Çelik Boru Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Hendek ilçesinde çelik boru fabrikasında üretim hattında çalışan Hakan Öredi, iki çelik boru arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Öredi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrası Öredi’nin cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi ÖldüYozgat'ta İş Cinayeti: 43 Yaşındaki İşçi ÖldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya İş cinayeti
Son Güncelleme:
Mersin'de Korkunç Cinayet... 16 Yaşındaki Kızı Öldürdü, Savunması 'Pes' Dedirtti! 16 Yaşındaki Kızı Öldürdü, Savunması 'Pes' Dedirtti!
2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat! SGK Kritik Detayı Açıkladı: Yüzde 30 Daha Düşük Maaş Alabilirsiniz 2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat
30 Yaş Üstü Öğrencilere Müjde: O İndirim Hakkı Geri Geldi 30 Yaş Üstü Öğrencilere Müjde... O İndirim Geri Geldi
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na Manidar Gönderme! Metin Oktay’ın Sözleriyle Vurdu Kerem Aktürkoğlu'na Manidar Gönderme
ÇOK OKUNANLAR
CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı! CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı!
Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında
Fenerbahçe, Ambrabat ve Livakovic'i Kiraladı Fenerbahçe, Ambrabat ve Livakovic'i Kiraladı
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet