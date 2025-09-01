Sakarya'da Korkunç İş Cinayeti: İki Çelik Boru Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
Sakarya'da iki çelik boru arasına sıkışan işçi hatını kaybetti. OLaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sakarya’nın Hendek ilçesinde korkunç bir iş cinayeti yaşandı. İki çelik boru arasına sıkışan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hendek ilçesinde çelik boru fabrikasında üretim hattında çalışan Hakan Öredi, iki çelik boru arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Öredi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrası Öredi’nin cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: