Balıkesir'de Peş Peşe Depremler!

Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor... Son olarak 4.0 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

AFAD, son olarak Sındırgı’da peş peşe 2 deprem meydana geldi.

AFAD’ın yaptığı bildirimlere göre, Sındırgı’da önce 4.0, ardından ise 3.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Depremlerin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

