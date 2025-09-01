Balıkesir'de Peş Peşe Depremler!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

AFAD, son olarak Sındırgı’da peş peşe 2 deprem meydana geldi.

AFAD’ın yaptığı bildirimlere göre, Sındırgı’da önce 4.0, ardından ise 3.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Depremlerin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi