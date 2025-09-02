Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında
Giresun'da çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA