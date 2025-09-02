Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında

Giresun'da çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ateş Çemberi Büyüyor! Yangın Karabük’ten Kastamonu’ya Sıçradı, Köyler Bir Bir Tahliye EdiliyorAteş Çemberi Büyüyor! Yangın Karabük’ten Kastamonu’ya Sıçradı, Köyler Bir Bir Tahliye EdiliyorGündem

Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına AlındıBartın'da Orman Yangını Kontrol Altına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Orman yangınları
Balıkesir'de Peş Peşe Depremler! Balıkesir'de Peş Peşe Depremler!
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı! CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı!
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na Manidar Gönderme! Metin Oktay’ın Sözleriyle Vurdu Kerem Aktürkoğlu'na Manidar Gönderme
ÇOK OKUNANLAR
CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı! CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı!
Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında
Fenerbahçe, Ambrabat ve Livakovic'i Kiraladı Fenerbahçe, Ambrabat ve Livakovic'i Kiraladı
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet