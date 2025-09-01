Kızıl Kabus Günlerdir Sürüyor: Denizli 4, Karabük 2 Gündür Yanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, yaz mevsiminin son günlerinde de büyük yangınlarla mücadele ediyor. Bartın'ın Ulus, Karabük'ün Eflani ve Denizli'nin Pamukkale ve Buldan ilçelerinde orman yangını çıktı. Bartın ve Denizli Pamukkale'deki yangınlar kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Karabük'ün Safranbolu ve Denizli'nin Buldan ilçesindeki 3 mahalle ve Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Denizli'deki yangın 4. gününe girdi, Karabük'teki yangın da dünden bu yana söndürülemedi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

08.00 DENİZLİ'DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 14 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti. Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı. Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

07.00 DENİZLİ 4 GÜNDÜR YANIYOR

Denizli'de 4 gündür süren yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bölmekaya Mahallesi'ne kadar ulaştı ve çevrede tahliyeler yapıldı. Yoğun müdahaleler sonucunda yangın gece saatlerinde mahalle çevresinde kontrol altına alınırken, evlerde hasar oluşmadı.

01.00 KARABÜK VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eflani ilçesi Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Vali Yavuz, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Eflani ilçesi Saraycık köyü ile Safranbolu ilçesinin Harmancık köyü arasında başlayan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yayılan seyir gösterdiğini söyledi.

Yavuz, "Bu saat itibarıyla Saraycık köyümüz civarındaki orman yangınını büyük oranda arkadaşlarımız çerçevelediler. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili de arkadaşlarımız, hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz hem belediyelerimizin itfaiyeleri hem de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte gönüllülerimizle mücadeleye devam ediyorlar." dedi.

Yangında herhangi bir vatandaşın, bir görevlinin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Harmancık köyümüzün bu mahallesinin akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle biraz da yangının hızlı ilerlemesi nedeniyle - yaklaşık 10 hanemiz vardı, 18 vatandaşımız yaşıyordu - tahliyesini kısa süreyle gerçekleştirdik. Yangın çerçevelendikten sonra da tekrar vatandaşlarımız şu anda evlerine dönüş sağlamış oldular.

Burası daha önceki yangınlara göre biraz daha yukarı bir nokta, biraz daha kuzey bölgemiz ve biraz daha bu anlamda rakımı yüksek bölge. Havaların kurak gitmesi, iklimsel anlamdaki bazı zorluklar nedeniyle kısa sürede hemen yayılabiliyorlar."

23.30 DENİZLİ'DE TAHLİYELER SÜRÜYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor. Orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınında 1209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek verildiği kaydedildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası, Bölmekaya Mahallesi ve Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."

