Leyla Aydemir Davasında AFAD Ekiplerine 'Rüşvet' Soruşturması! Dosyayı Karartmak İstemişler

Ağrı’nın Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018’de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’le ilgili soruşturma devam ediyor.

Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu

BERAAT KARARLARI BOZULDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, aralarında küçük kızın amcası Yusuf Aydemir’in de bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, dava avukatı Erdoğan Tunç, sürece ilişkin duruşma gününün belirlendiğini ve ilk celsenin 16 Ocak 2026’da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyledi. Tunç, “Bu kayıtların dosyaya dâhil edilmesi hâlinde sanıkların ceza alması mümkün olabilir” dedi.

Tunç, kayıtların kriminal incelemeye gönderildiğini kaydederek, orijinalliğinin teyit edilmesinin ardından ses karşılaştırması yapılacağını, AFAD ekiplerinin örnek ses kayıtları alınarak inceleme gerçekleştirileceğini ifade etti.

Leyla Aydemir'in şüpheli ölümünde soruşturma sürüyor

AFAD EKİPLERİNE SORUŞTURMA

Erdoğan Tunç, mahkemenin yürüttüğü sürecin dışında kendisinin de ayrı bir suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, AFAD ekipleri hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığını dile getirdi. Tunç, AFAD ekipleri ile aile bireyleri arasında “yakınlık veya rüşvet” iddialarının gündeme geldiğini aktardı. “Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor” dedi. Tunç, önümüzdeki iki üç ay içinde bazı AFAD üyeleri hakkında tutuklama talebi gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi