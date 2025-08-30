Leyla Aydemir Davasında AFAD Ekiplerine 'Rüşvet' Soruşturması! Dosyayı Karartmak İstemişler

Ağrı’da 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yargıtay, aralarında amcasının da bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Leyla'nın ölümünde yeni bir iddia gündeme geldi. AFAD ekiplerinin rüşvet aldığı ve soruşturmayı karartma girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Leyla Aydemir Davasında AFAD Ekiplerine 'Rüşvet' Soruşturması! Dosyayı Karartmak İstemişler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı’nın Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018’de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’le ilgili soruşturma devam ediyor.

Leyla Aydemir Davasında AFAD Ekiplerine 'Rüşvet' Soruşturması! Dosyayı Karartmak İstemişler - Resim : 1
Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu

BERAAT KARARLARI BOZULDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, aralarında küçük kızın amcası Yusuf Aydemir’in de bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, dava avukatı Erdoğan Tunç, sürece ilişkin duruşma gününün belirlendiğini ve ilk celsenin 16 Ocak 2026’da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyledi. Tunç, “Bu kayıtların dosyaya dâhil edilmesi hâlinde sanıkların ceza alması mümkün olabilir” dedi.

Tunç, kayıtların kriminal incelemeye gönderildiğini kaydederek, orijinalliğinin teyit edilmesinin ardından ses karşılaştırması yapılacağını, AFAD ekiplerinin örnek ses kayıtları alınarak inceleme gerçekleştirileceğini ifade etti.

Leyla Aydemir Davasında AFAD Ekiplerine 'Rüşvet' Soruşturması! Dosyayı Karartmak İstemişler - Resim : 2
Leyla Aydemir'in şüpheli ölümünde soruşturma sürüyor

AFAD EKİPLERİNE SORUŞTURMA

Erdoğan Tunç, mahkemenin yürüttüğü sürecin dışında kendisinin de ayrı bir suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, AFAD ekipleri hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığını dile getirdi. Tunç, AFAD ekipleri ile aile bireyleri arasında “yakınlık veya rüşvet” iddialarının gündeme geldiğini aktardı. “Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor” dedi. Tunç, önümüzdeki iki üç ay içinde bazı AFAD üyeleri hakkında tutuklama talebi gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Leyla Aydemir Davasında Yargıtay'dan Flaş Karar: Beraat Kararı Bozuldu, Her Şey Sil Baştan!Leyla Aydemir Davasında Yargıtay'dan Flaş Karar: Beraat Kararı Bozuldu, Her Şey Sil Baştan!Güncel
Leyla Aydemir davasında sanıkların beraat kararı onandıLeyla Aydemir davasında sanıkların beraat kararı onandıGündem

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Leyla Aydemir AFAD
Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Diyanet'ten Tepki Çeken Hutbe: Atatürk Yine Anılmadı Diyanet'ten Tepki Çeken Hutbe: Atatürk Yine Anılmadı
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
Avukat Olmadan İlk Davasını Kazandı: 837 Kişiyi Üniversiteli Yaptı 837 Kişiyi Üniversiteli Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Mahkemeden Trump'a Büyük Şok: 'Gümrük Vergileri Yasa Dışı' Mahkemeden Trump'a Büyük Şok