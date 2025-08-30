Avukat Olmadan İlk Davasını Kazandı: 837 Kişiyi Üniversiteli Yaptı

Arda Kuzey Keskin, YÖK’ün hukuk fakülteleri için belirlediği başarı barajını iptal ettirdi. Bu karar sayesinde 837 aday daha hukuk fakültelerine kayıt hakkı kazandı. Ek yerleştirmelerle birlikte bu sayının binin üzerine çıkması bekleniyor.

Arda Kuzey Keskin, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hukuk fakülteleri için başarı sırası barajını 125 binden 100 bine yükseltme kararına karşı açtığı dava sonucunda zafer kazandı. Keskin’in mücadelesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşen 837 adayın daha hukuk eğitimi alma hakkını güvence altına aldı.

Arda Kuzey Keskin'in açtığı dava sonucunda 837 kişi hukuk fakültesine girmeye hak kazandı

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ

20 yaşındaki Keskin, YKS sınavında 112 bin başarı sıralamasıyla yer aldı. Baraj değişikliğinin sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberdar olduğunu belirten Keskin, kararın ani ve beklenmedik olduğunu savunarak Danıştay’a yürütmeyi durdurma talebinde bulundu. YÖK ve ÖSYM, kararın YKS kılavuzunda şubat ayında yayımlandığını belirterek savunma yaptı.

DANIŞTAY, GENCİ HAKLI BULDU

Danıştay 8. Dairesi, Keskin’in itirazını haklı bularak YÖK’ün hukuk fakültelerine giriş barajını 100 bin olarak belirleyen kararının yürütmesini durdurdu. Kararın ardından YÖK, adayların hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sırasına göre yapabileceğini açıkladı.

Arda Kuzey Keskin, “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum." dedi

YÜZLERCE KİŞİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre, Arda Kuzey Keskin, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” dedi. Keskin’in mücadelesi ile 125 bine çekilen başarı sıralaması sonucu 836 kişi daha üniversiteli oldu. Bu adaylardan üçünün okul birincisi olduğu ve yerleşenlerin tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi. Ek yerleştirmelerin ardından bu sayının bin olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

