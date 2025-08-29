Yenidoğan Skandalında Kapatılmıştı; Eski Bakanın Hastanesi İçin TMSF'den Yeni Hamle

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortağı olduğu Özel Avcılar Hospital, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce 768,1 milyon TL muhammen bedelle ihaleye sunulan hastanenin değeri, yeni ilanda 600 milyon TL’ye düşürüldü.

YENİDOĞAN SKANDALINA KARIŞMIŞTI

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturmada adı geçen hastanelerden biri olan Avcılar Hospital, Adli Tıp Kurumu’nun raporlarıyla da gündeme gelmişti. Raporda, yoğun bakım koşullarının gerçeği yansıtmadığı, bebeklerin uygunsuz şartlarda yatırıldığı ve tedavi sürecinin “organizasyon hatası” ile yürütüldüğü belirtilmişti. Bu kapsamda hayatını kaybeden Kerem Tokluoğlu isimli bebeğin ölümü de hastanenin hatalı yönetimiyle ilişkilendirilmişti.

Yenidoğan Çetesi operasyonlarında çok sayıda sağlık çalışanı tutuklanmıştı

KAYYIM ATANMIŞTI

Sigorta dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında, bazı hastanelerin yeni doğan bebeklerin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verilmişti. Avcılar Hospital da bu süreçte kapatılan ve kayyım atanan sağlık kuruluşları arasında bulunuyordu.

Avcılar Hospital yenidoğan skandalının ardından kapatılan hastaneler arasındaydı

HASTANE SATILIYOR

TMSF’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, satış süreci kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 60 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Kapalı zarfla teklifler 16 Eylül saat 16.00’ya kadar teslim edilecek. Açık artırma ise 17 Eylül’de saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde yapılacak.

Kaynak: AA