Avcılar Hospital Rekor Paraya Satışa Çıktı! 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında Kapatılmıştı

AÇIK ARTIRMA 2 TEMMUZ’DA YAPILACAK

İhaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz 2025 günü saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek. İhale, önce kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak, ardından açık artırmaya geçilecek.

KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI

İhaleye yalnızca belirli şartları sağlayan kişiler katılabilecek. TMSF tarafından yapılan açıklamada, ilgili yönetmelikte belirtilen ve ihale sürecini yürüten kişiler ile bu kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak yönetiminde bulunduğu kişi ve kuruluşların ihaleye katılamayacağı belirtildi. Ayrıca, FETÖ/PDY kapsamında bağlantısı bulunan kişi ve kurumlara da ihale yasağı uygulanacak.