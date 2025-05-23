Avcılar Hospital Rekor Paraya Satışa Çıktı! 'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında Kapatılmıştı
İstanbul'da yeni doğan bebeklerin ölümüyle sonuçlanan sahte sigorta işlemleriyle gündeme gelen "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Soruşturma kapsamında kayyum atanan hastane, TMSF’nin kararıyla ticari ve iktisadi bütünlük olarak ihale yoluyla elden çıkarılacak.
SATIŞ RESMİ GAZETE’DE DUYURULDU
TMSF’nin Avcılar Hospital Hastanesi’ne ilişkin satış ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet gösteren hastaneye ait mal, hak, varlıklar ve sözleşmelerin tamamı bir bütünlük olarak satışa sunulacak. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması yöntemiyle gerçekleştirilecek.
MUHAMMEN BEDEL 768 MİLYON TL
Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 768 milyon 100 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenler, 76 milyon 810 bin TL tutarında teminat ödemekle yükümlü olacak. Kapalı zarfla teklif verme süresi 1 Temmuz 2025 günü saat 16.00’da sona erecek.
AÇIK ARTIRMA 2 TEMMUZ’DA YAPILACAK
İhaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz 2025 günü saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek. İhale, önce kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak, ardından açık artırmaya geçilecek.
KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI
İhaleye yalnızca belirli şartları sağlayan kişiler katılabilecek. TMSF tarafından yapılan açıklamada, ilgili yönetmelikte belirtilen ve ihale sürecini yürüten kişiler ile bu kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak yönetiminde bulunduğu kişi ve kuruluşların ihaleye katılamayacağı belirtildi. Ayrıca, FETÖ/PDY kapsamında bağlantısı bulunan kişi ve kurumlara da ihale yasağı uygulanacak.
ŞARTNAME SATIŞA SUNULDU
İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi temin etmesi gerekiyor. TMSF’nin Esentepe adresindeki binasında ücretsiz olarak incelenebilen şartnamenin onaylı nüshası 50.000 TL bedelle satın alınabilecek. Şartnameyi temin eden katılımcıların, belgeyi imzalı olarak teslim etmeleri gerekiyor. Yatırılan bedel iade edilmeyecek.
TESİS ZİYARETİNE İZİN VERİLDİ
İhale öncesinde tesis ziyaretinde bulunmak isteyen katılımcılar, 29 Mayıs ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Ziyaret talebi için 20.000 TL yatırılması ve gizlilik taahhütnamesinin imzalanması zorunlu olacak.
TMSF’NİN SATIŞ KARARI
Satış kararı, 7145 sayılı Kanun’un geçici maddesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesi çerçevesinde alındı. TMSF, Avcılar Hospital’ın satışını, haciz ve rehin gibi yasal sınırlamalardan arındırılmış şekilde gerçekleştirecek.
YENİDOĞAN DAVASINDA HASTANELER KAPATILMIŞTI
Sigorta dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında, bazı hastanelerin yeni doğan bebeklerin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verilmişti. Avcılar Hospital da bu süreçte kapatılan ve kayyum atanan sağlık kuruluşları arasında yer almıştı.