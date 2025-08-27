Yenidoğan Çetesi Skandalında 10 Bebeğin Adli Tıp Raporu Dava Dosyasında! Eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun Hastanesi Hatalı Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da, bebek acil vakalarını daha önce anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yenidoğan birimlerine yönlendirip, bu süreçte bebeklerin yaşamını yitirmesine sebep oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yargılanan 57 kişi hakkında açılan davada, bebeklerin ölüm nedenlerini ortaya koyan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporları dava dosyasına dahil edildi.

ADLİ TIP’TAN 10 BEBEK İÇİN AYRINTILI İNCELEME

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu, 10 maktul bebekle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, bebeklerin ölüm nedenleri, tanı ve teşhislerin doğruluğu, tıbbi uygulamalardaki hatalar ve dosyadaki sanıkların kusurları ayrı ayrı değerlendirildi.

TIBBİ RAPORLAR MAHKEMETE İLETİLDİ

"Tokluoğlu", "Alkari", "Helvacı", "Kadan", "Karaduman", "Karakoç", "Kaya", "Opara", "Serdarova" ve "Süleymanoğlu" soyadlarını taşıyan ve bazılarının henüz isimlendirilmediği bebeklere ilişkin ayrıntılı tıbbi raporlar Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

SÜLEYMANOĞLU BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE İHMALLER TESPİT EDİLDİ

Süleymanoğlu bebeğin, ekstremite ve kalp anomalileriyle doğduğu, ölümünün ise konjenital kalp hastalığı ve buna bağlı gelişen komplikasyonlardan kaynaklandığı belirtildi. Bebekte oksijen doygunluğunun olması gereken yüzde 85 civarından yüksek seyretmesi nedeniyle oksijen yönetiminde hatalar yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 4. gününde damar yoluyla verilmesi gereken besin karışımının başlanmadığı, gerekli multidisipliner merkezlere sevkin yapılmadığı kaydedildi.

Bebeğin 2 Temmuz 2023’ten itibaren kilo alımı “yaşamla bağdaşmayacak şekilde” gerçekleşirken, böbrek yetmezliği belirtileri gösteren bebeğe potasyum içeren sıvıların verilmesine devam edildiği ve böbrek fonksiyon testlerinin yeterince yapılmadığı raporda vurgulandı. Erken diyaliz müdahalesinin geciktiği, sıvı yönetimindeki hatalar nedeniyle bebeğin aşırı kilo aldığı ve yapılan ihmallerin ölümle bağlantılı olduğu belirtildi.

SORUMLULAR RAPORDA YER ALDI

Raporda, bebeğin birinci derece bakımından sorumlu Dr. Dursun Eryılmaz ile yenidoğan yoğun bakım sorumluluğunu üstlenen ve sevk sürecini iptal eden Dr. İlker Gönen’in tıbbi olarak sorumlu olduğu ifade edildi. Ayrıca, yenidoğan yoğun bakım şartlarına uygun olmayan koşullarda takip ve tedavi sürecini organize eden Uzm. Dr. Fırat Sarı’nın da kusurlu olduğu kaydedildi. Hastane yönetiminin denetim görevini yerine getirmemesi ise Özel Bağcılar Medilife Hastanesi’nin organizasyon hatalarına bağlandı.

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

TOKLUOĞLU BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE MEZZİNOĞLU’NUN HASTANESİ HATALI

Doğum odasında ve yenidoğan yoğun bakımda ayrı ayrı entübe edilen bebeğin tıbbi kayıtlarında uyumsuzluklar bulundu. Sorumlu doktor ve hemşirelerin uygulamalarının tıbba aykırı olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Tokluoğlu isimli bebeğin ölümünde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortağı olduğu Özel Avcılar Hospital, oybirliğiyle hatalı bulundu.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesinin sözleşme ile başka bir şirkete devredilmesi, yenidoğan yoğun bakım servisinde takip-tedavi süreçlerinde hekimler yerine hemşireler ile yetkisiz yardımcı sağlık personeli görevlendirilmesi ve gerekli denetim yükümlüğünün yerine getirilmemiş olmasının Özel Avcılar Hospital Hastanesi yönetiminin organizasyon hatası olarak değerlendirildiği oy birliği ile mütalaa olunur.”

DİĞER BEBEKLERİN RAPORLARINDA KORKUNÇ DETAYLAR

Kaya Bebek: Esenler Güney Hastanesi’nde doğup 3 gün sonra yaşamını yitiren prematüre bebeğin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmeden sevk edildiği, neonatoloji bölümü bulunmayan hastane müdürünün ihmalkarlığı raporda yer aldı. Sevk sürecini organize edenlerin de sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Serdarova Bebek: 40 haftalık doğan bebeğin yenidoğan yoğun bakımda düzenli doktor takibinin yapılmadığı, kan ve gaz tetkiklerinin düzensiz olduğu, hemşirelerin uygulamalarının tıbba uygun olmadığı belirtildi.

Kadan Bebek: Solunum yetmezliği ve müdahale sonucu gelişen akciğerde hava kaçağı nedeniyle ölüm gerçekleşti. Pnömotoraksın tanınmaması ve uygun yönetilmemesi nedeniyle Dr. Dursun Eryılmaz tıbbi hata ile suçlandı.

Alkari Bebek: Ultrasonografi, MR ve tomografi gibi gerekli incelemeler yapılmadı. Tedavi sürecini yürüten doktorların uygulamaları tıbbi standartlara uygun bulunmadı.

Helvacı Bebek: Hayati öneme sahip sürfaktan ilaçlarının (curosurf ve infasurf) uygulanıp uygulanmadığı belirsiz. Tedavi ve müdahalelerdeki ihmal ile bebeğin ölümü arasında bağ kuruldu.

Karaduman Bebek: Doğduğu hastanede sağlık durumu takip edilip ardından yenidoğan yoğun bakımda yer olmadığı için başka hastaneye sevk edildi. Nakil işlemi tıbbi standartlara uygun bulundu.

Karakoç Bebek: Entübasyon durumunda kayıt ve telefon görüşmeleri arasında çelişkiler saptandı. “Arrest” durumunda bebeğe uygun müdahale yapılmadığı kayıtlara geçti.

Opara Bebek: RSV pnömonisi tanısıyla çocuk yoğun bakımda yer bulunamayınca yenidoğan yoğun bakım servisine kabul edildi. Tedavi süreci tıbbi kurallara uygun yürütülmedi, doktor ve hemşirelerin uygulamaları hatalı bulundu.

Her bir bebek için hazırlanan raporlarda, üçüncü basamak yoğun bakım şartlarını taşımayan hastanelerde yenidoğanların yatırılması ve takip edilmesi nedeniyle tıbbi hatalar ve ihmaller olduğu vurgulandı. Bu süreçleri organize eden doktorların sorumlulukları olduğu, hastane yönetimlerinin ise denetim görevlerini yerine getirmediği kaydedildi.

Kaynak: AA-ANKA