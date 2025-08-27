Kadın Futbolculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'yla görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncularıyla bir araya geldi. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.
İletişim Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti” denildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şöyle:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/oSNoBmX8HK— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 27, 2025
