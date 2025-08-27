Yolcu Feribottan Atlamıştı... O Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Yalova’dan Eskihisar seferini yapan feribottan atladıktan sonra başka bir yolcu tarafından kurtarılan S.K. isimli kadının, denize atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yalova'dan Eskihisar’a gitmek için hareket eden feribottaki S.K. isimli kadın yolcu intihar girişiminde bulunmuştu. 23 Ağustos saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, S.K., diğer yolcuların gözü önünde denize atladı.

Durumu fark eden bir yolcu, hemen S.K.’nin arkasından suya atlarken, feribot ise hızını keserek, durdu. Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. S.K. ile diğer yolcu ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Karaya çıkarılan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kurtarılma anları cep telefonuyla kayda alınan kadının, feribottan atladığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntüde, kadının feribotun korkuluğunu aşıp beklediği, saniyeler sonra da ellerini bırakarak suya atladığı görüldü. Feribottaki yolcuların panikle koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak: DHA

