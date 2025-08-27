İmamoğlu'nun Avukatı Serbest Bırakıldı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’nun dün Trabzon’da gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararının ardından serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'nun Avukatı Serbest Bırakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçundan Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi. Yılmaz, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan dün Trabzon'da gözaltına alınmıştı. Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüş ve ardından adliyeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadesi alınan avukat Nusret Yılmaz'ın, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: DHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Avukat
Son Güncelleme:
Oyuncu Tayanç Ayaydın Taciz İddialarını Reddetmişti! Doğa Lara Akkaya'dan Yeni Açıklama: 'Daha Fazla Mesaj Var' Doğa Lara Akkaya'dan Yeni Açıklama: 'Daha Fazla Mesaj Var'
6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Süper Lig’de Yılın Transferi: Ozan Kabak Yuvasına Geri Dönüyor Süper Lig'de Yılın Sürprizi
Galatasaray’da Tansiyon Yükseldi! Barış Alper Yılmaz Krizinde Yeni Gelişme: Dursun Özbek Aldığı Haberle Florya’yı Ayağa Kaldıracak Dursun Özbek Aldığı Haberle Florya’yı Ayağa Kaldıracak
O Tarihte Dışarıda İşi Olanlar Dikkat! Meteoroloji Mühendisi ‘Aman Dikkat’ Diyerek Uyardı: Hem Kavuracak Hem De Sağanak Vuracak Hem Kavuracak Hem De Sağanak Vuracak
ÇOK OKUNANLAR
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'