İmamoğlu'nun Avukatı Serbest Bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçundan Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi. Yılmaz, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan dün Trabzon'da gözaltına alınmıştı. Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüş ve ardından adliyeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadesi alınan avukat Nusret Yılmaz'ın, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA