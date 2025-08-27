Oyuncu Tayanç Ayaydın Taciz İddialarını Reddetmişti! Doğa Lara Akkaya'dan Yeni Açıklama: 'Daha Fazla Mesaj Var'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Tayanç Ayaydın, hakkında ortaya atılan taciz iddialarına 5 gün sonra yanıt verdi. 2022 yılında yayınlanan ‘Tozluyaka’ dizisinde birlikte rol aldığı Doğa Lara Akkaya’nın, Ayaydın’ın kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiği yönündeki iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Akkaya'nın iddiaları şöyleydi:

HEM ÖZÜR DİLEMİŞ, HEM YALANLAMIŞTI

Ayaydın, sessizliğini bozarak iddiaları reddetti ve hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Ayaydın'ın açıklaması şöyle:

Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen cevap bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

'KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM'

Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

'YARGI YOLUNA BAŞVURMAK ZORUNDA HİSSEDİYORUM'

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum.

Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir. 20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin."

YANIT GELDİ: 'DAHA FAZLA MESAJ VAR'

Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'ın açıklamasına yanıt geldi. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey ama sizin canınız sıkılmasın şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem. Beyefendi sonrasında yazmadım diyor ya haklı. Herkes attığı mesajları gördü ve engelledim bir süre. Ve orada hep birlikte bunun artık bir taciz seviyesine olduğunu ve ne yapabileceğimizi konuştuk. Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları kolladığını, defalarca 'keşke yaşın biraz daha büyük olsa, öyle durursan öpeceğim' gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba."