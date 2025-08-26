Oyuncu Tayanç Ayaydın, Taciz İddialarından 5 Gün Sonra Sessizliğini Bozdu

Oyuncu Tayanç Ayaydın, ‘Tozluyaka’ dizisindeki rol arkadaşı Doğa Lara Akkaya’nın taciz iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Ayaydın, iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Oyuncu Tayanç Ayaydın, Taciz İddialarından 5 Gün Sonra Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Tayanç Ayaydın, hakkında ortaya atılan taciz iddialarına 5 gün sonra yanıt verdi. 2022 yılında yayınlanan ‘Tozluyaka’ dizisinde birlikte rol aldığı Doğa Lara Akkaya’nın, Ayaydın’ın kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiği yönündeki iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Akkaya'nın iddiaları şöyleydi:

Oyuncu Tayanç Ayaydın, Taciz İddialarından 5 Gün Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

'İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİM'

Ayaydın, sessizliğini bozarak iddiaları reddetti ve hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Ayaydın'ın açıklaması şöyle:

Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen cevap bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

'KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM'

Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Oyuncu Tayanç Ayaydın, Taciz İddialarından 5 Gün Sonra Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

'YARGI YOLUNA BAŞVURMAK ZORUNDA HİSSEDİYORUM'

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum.

Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir. 20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin."

Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Komedyen Mesut Süre'den İlk Açıklama: 'Şoktayım'Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Komedyen Mesut Süre'den İlk Açıklama: 'Şoktayım'Gündem

Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini KestiMesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini KestiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Taciz
Son Güncelleme:
Yeni Salgın Patlak Verdi! O İlimiz Karantinaya Alındı, Giriş-Çıkışlar Kapatıldı O İlimiz Karantinaya Alındı
Uzman İsimden Büyük Marmara Depremi İçin Kritik Uyarı: 960 Yıldır Sessiz Fay 7.0 Büyüklüğünde Sarsıntı Üretebilir! Marmara Depremi İçin Kritik Uyarı
Türkiye’nin İlk Yangın Söndürme Uçağı Pilotuydu… Suat Al Hayatını Kaybetti Türkiye’nin İlk Yangın Söndürme Uçağı Pilotuydu… Suat Al Hayatını Kaybetti
Milyonlarca Sürücü Tehlikede! Japon Otomotiv Devi İçin Soruşturma: O Modelleri Hızla Geri Çağrılıyor Japon Otomotiv Devi İçin Soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu