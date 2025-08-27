Damadı Hayattan Kopartan Kurşun Yengeden Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Havaya rastgele ateş açma vakaları zaman zaman can alırken, bu kez buna benzer bir vaka Giresun’da yaşandı. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

Turpçu köyünde yapılan düğün merasiminde havaya rastgele silahla ateş açılması sonucu, 23 yaşındaki damat Ali K. ağır yaralandı.

ACI HABER SABAHA KARŞI GELDİ

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA