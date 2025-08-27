Damadı Hayattan Kopartan Kurşun Yengeden Geldi

Düğünde havaya rastgele açılan kurşun 23 yaşındaki damadı hayattan koparttı. Öldüren kurşunun yengeden geldiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Damadı Hayattan Kopartan Kurşun Yengeden Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Havaya rastgele ateş açma vakaları zaman zaman can alırken, bu kez buna benzer bir vaka Giresun’da yaşandı. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

Turpçu köyünde yapılan düğün merasiminde havaya rastgele silahla ateş açılması sonucu, 23 yaşındaki damat Ali K. ağır yaralandı.

ACI HABER SABAHA KARŞI GELDİ

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düğün Magandalarından Utanmaz Savunma! 'Ateş Etmeyin Demediler'Düğün Magandalarından Utanmaz Savunma! 'Ateş Etmeyin Demediler'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Düğün Damat Giresun
Son Güncelleme:
AKP'den Netanyahu'ya Sert Tepki! "Her Sözünün Yalan Olduğu Açıktır" AKP'den Netanyahu'ya Sert Tepki
Devlet Hastanesinde Skandal: Doktorların 'Bıçak Parası' Çetesi... Milyonlarca Lirayı İç Etmişler! Doktorların 'Bıçak Parası' Çetesi... Milyonlarca Lirayı İç Etmişler!
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti Çankırı'da Şifalı Su Faciası
ÇOK OKUNANLAR
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'