Düğün Magandalarından Utanmaz Savunma! 'Ateş Etmeyin Demediler'

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde yaşanan maganda dehşeti Türkiye gündeminden düşmüyor. Gelin alma töreninde silah sıkarak bir kişinin ölümüne neden olan, 2 kişiyi de yaralayan Özel Harekât Polisi Yunus Emre Bahadır (27) ile amcası Metin Bahadır (47), tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki düğün magandasının savunmaları ise şoke etti.

'ATEŞ ETMEYİN DENMEDİ'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Yunus Emre Bahadır isimli saldırgan, kendisini "Bize ateş etmememiz yönünde herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. 10-12 el sadece ben ateş ettim. Halen şok içindeyim. Olay anını tam hatırlamıyorum. Herhangi bir kastım yoktur. Ateş ederken her yerin güvenliğini aldım. 30 metre aşağıda insanların olduğunu görmedim. Herkes sol taraftaydı. Mısır tarlası olduğu için o bölümü kapatıyordu. Zaten toprağa ateş etmiştim" sözleriyle savunmaya çalıştı.

Saldırganın, "Havaya ateş edersek fişekler tekrar yere düşeceğinden toprağa atış yaptım. Nasıl sekip aşağıdaki vatandaşlara gittiğini anlamış değilim. Biz ateş ederken başka atış sesi de duydum. Ancak kimin ateş ettiğini görmedim. Ateş ederken toprağı net bir şekilde görüyordum. Toprak havalanıyordu. Topraktan sekmiş olabilir. Çığlık seslerini duyunca aşağı doğru koştum. Karakola teslim olduğumda ellerimde kan vardı. Kaçmaya çalışmadım, silahlarla teslim oldum" sözleri "pes" dedirtti.

'BAŞKA SİLAH SESİ DE DUYDUM'

Amca Metin Bahadır da "Silahı Emre verdi. Toprağa doğru ateş ettim. Aşağıda insanlar görünmüyordu. Ateş ederken başka silah sesi de duydum. Ancak sesin ne taraftan geldiğini bilmiyorum. Zaten olay gelin çıkarma anında oldu. Bağrışma sesleri gelince hemen yaralılara müdahale ettik. Olay anında veya olay sırasında kimse bize silah kullanmamamız konusunda uyarıda bulunmadı. Çevredekilere içindeki plastik mermi demedik. Yunus Emre ve ben yaralılara müdahale ettik, arabalara koyduk. Akabinde emniyete giderek silahları teslim ettik" şeklinde bir ifade verdi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Yunus Emre Bahadır ve amcası Metin Bahadır ‘olası kastla adam öldürmek ve yaralamak’ suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Hürriyet