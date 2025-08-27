Devlet Hastanesinde Skandal: Doktorların 'Bıçak Parası' Çetesi... Milyonlarca Lirayı İç Etmişler!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan “bağış” ya da “medikal malzeme” adı altında para talep ederek haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, 33 müşteki, 2 mağdur ve 11 sanık yer aldı. İddianame, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HASTALAR 'GÖNÜLLÜ' OLARAK KATKI YAPIYORMUŞ!

İddianamede, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. M.M.’nin ifadesine yer verildi. M.M., suçlamaları reddederek, Yedikule Hastanesi’nde her yıl 4 bin akciğer ameliyatı gerçekleştirdiklerini, bu sayının Türkiye’deki ameliyatların yüzde 25’ine denk geldiğini ve Avrupa’da da en kaliteli ameliyatların hastanelerinde yapıldığını savundu. Bağışların usulsüz olmadığını, hastaların gönüllü olarak katkıda bulunduğunu ve bu sayede son model cihazların alındığını iddia etti.

50 BİN TL 'BAĞIŞ' İSTENMİŞ

İddianamede müşteki Nurgül Kalaycı’nın beyanları dikkat çekti. Akciğer hastası olduğunu belirten Kalaycı, Kırklareli’nde tedavi gördüğü hastanede kanserli hücre büyümesi tespit edilmesi üzerine Yedikule’ye yönlendirildiğini anlattı. Kalaycı, Doç. Dr. V.E.’nin kendisine hastanenin yoğun olduğunu, ameliyathanenin hijyenik olmadığını ve 3-4 ay sıra bekleneceğini, ancak 50 bin TL bağış yaparsa 10 gün içinde ameliyat edilebileceğini söylediğini aktardı. Teklifi reddeden Kalaycı, V.E.’nin yönlendirmesiyle başka bir hastanede ameliyat olduğunu, 200 bin TL’lik ücreti ödediğini, bunun 130 bin TL’sini V.E.’ye elden teslim ettiğini belirtti.

10 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, sanıklar arasında milyonlarca liralık para transferi tespit edildi. Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen M.M. ile bazı sanıklar arasında 1 milyon 855 bin 967 TL, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen V.E. ile diğer sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 TL para giriş-çıkışı belirlendi. Toplamda 10 milyon TL’ye yakın haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Paraların, M.M.’nin talimatıyla elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik bir şekilde dağıtıldığı, hastane ortamında bağış gibi gösterilen evrakların imzalatıldığı ancak bu evrakların hastalara verilmediği ve sonrasında yırtıldığı iddia edildi.

PROFESÖR DOKTOR, ÖRGÜTÜN ELEBAŞI!

İddianamede, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. örgüt yöneticisi olarak yer aldı. Diğer sanıklar arasında Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden M.F., doktor E.Ö., servis sorumlu hemşiresi A.A., temizlik görevlisi Ö.A., tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B., briç oyuncusu-eğitmen O.Ö., A.Ç.B. ve veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak belirtildi. Sanıkların, hastaların mağduriyetlerinden faydalanarak özellikle bağış yapabilecek hastaları seçtikleri, ameliyat sıralarını öne çekerek diğer hastaları mağdur ettikleri ifade edildi.

NE KADAR CEZA İSTENDİ?

M.M., V.E. ve Y.Ş. hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan 4’er yıldan 8’er yıla, “irtikap” suçundan ise 5’er yıldan 10’ar yıla kadar, toplamda 9’ar yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 8 sanık için ise “irtikap” ve “suç örgütüne üye olmak” suçlarından 6’şar yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA