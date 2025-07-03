'Yenidoğan Çetesi' Davasında Flaş Gelişme! Başsavcılık 3 Şüphelinin Tahliyesine İtiraz Etti

Türkiye’nin kanını donduran ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme heyetinin 3 sanığın tahliyesine yönelik açıkladığı ara karara itiraz etti.

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'Yenidoğan Çetesi' Davasında Flaş Gelişme! Başsavcılık 3 Şüphelinin Tahliyesine İtiraz Etti
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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5’inci duruşması sonrasında mahkeme dün ara kararını açıklamıştı.

'Yenidoğan Çetesi' Davasında Flaş Gelişme! Başsavcılık 3 Şüphelinin Tahliyesine İtiraz Etti - Resim : 1

ARA KARAR AÇIKLANMIŞTI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 5’inci duruşmanın 3’üncü gününde heyet, Sanıklar, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve hemşire Nigar Kubilay, ’yurt dışına çıkış yasağı’ ve ’imza’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

'Yenidoğan Çetesi' Davasında Flaş Gelişme! Başsavcılık 3 Şüphelinin Tahliyesine İtiraz Etti - Resim : 2

3 KİŞİNİN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Davada 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 9 Eylül tarihine ertelemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme heyetinin 3 sanığın tahliyesine yönelik açıkladığı ara karara itiraz etti.

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Kaynak: İHA

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