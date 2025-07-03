Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekiplerin Sorunları Meclis Gündeminde

CHP'li Ömer Fethi Gürer, Meclis'teki konuşmasında orman yangınlarıyla mücadele eden emekçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Gürer, "Mevsimlik değil, sürekli olarak yıl boyu çalışmaları ve taşeron olanların da kadroya alınmaları işçilerimizin beklentisidir” ifadelerini kullandı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekiplerin Sorunları Meclis Gündeminde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ormanları günlerdir yangınlara teslim olurken, dört bir yanda söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele yeniden Türkiye’nin gündemine girerken, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, yangınlarla mücadele eden emekçilerin sorunlarını gündeme getirdi.

Gürer, orman işçilerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını ancak bu özverinin karşılığında yeterli iş güvencesi verilmediğini işaret ederek, “Orman yangınlarında fedakârca mücadele eden orman işçilerimizin de sorunları var. Mevsimlik değil, sürekli olarak yıl boyu çalışmaları ve taşeron olanların da kadroya alınmaları işçilerimizin beklentisidir” dedi.

Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında işçilerin fiilen yaptıkları görevlerle ellerindeki kadro unvanlarının örtüşmediğine dikkat çeken Gürer, bu durumun hakkaniyetle bağdaşmadığını kaydederek, “Orman işçilerinin, kadro ile fiili görevlerindeki farklılık giderilmelidir” dedi.

Orman yangınlarının doğası gereği yüksek kaza riski taşıdığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu nedenle yangınla mücadelede görev alanların çalışma statüsünün gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Orman yangınları yüksek kaza riski nedeniyle iş kazalarına açıktır. Orman yangınlarıyla mücadele faaliyetleri de çok tehlikeli sınıftan sayılmalıdır,” dedi.

Orman köylüsünün de sorunlar yaşadığını vurgulayan Gürer, “Orman emekçileri gibi orman bölgesinde yaşayanların sorunlarına da çözüm getirilmelidir” dedi.

Etiketler
Ömer Fethi Gürer Orman yangınları
Son Güncelleme:
Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi
Ailesini Rehin Aldı, Özel Harekat Devreye Girdi Ailesini Rehin Aldı, Özel Harekat Devreye Girdi
Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor
Jota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı Jota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı