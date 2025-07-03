Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekiplerin Sorunları Meclis Gündeminde

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Türkiye’nin ormanları günlerdir yangınlara teslim olurken, dört bir yanda söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele yeniden Türkiye’nin gündemine girerken, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, yangınlarla mücadele eden emekçilerin sorunlarını gündeme getirdi.

Gürer, orman işçilerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını ancak bu özverinin karşılığında yeterli iş güvencesi verilmediğini işaret ederek, “Orman yangınlarında fedakârca mücadele eden orman işçilerimizin de sorunları var. Mevsimlik değil, sürekli olarak yıl boyu çalışmaları ve taşeron olanların da kadroya alınmaları işçilerimizin beklentisidir” dedi.

Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında işçilerin fiilen yaptıkları görevlerle ellerindeki kadro unvanlarının örtüşmediğine dikkat çeken Gürer, bu durumun hakkaniyetle bağdaşmadığını kaydederek, “Orman işçilerinin, kadro ile fiili görevlerindeki farklılık giderilmelidir” dedi.

Orman yangınlarının doğası gereği yüksek kaza riski taşıdığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu nedenle yangınla mücadelede görev alanların çalışma statüsünün gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Orman yangınları yüksek kaza riski nedeniyle iş kazalarına açıktır. Orman yangınlarıyla mücadele faaliyetleri de çok tehlikeli sınıftan sayılmalıdır,” dedi.

Orman köylüsünün de sorunlar yaşadığını vurgulayan Gürer, “Orman emekçileri gibi orman bölgesinde yaşayanların sorunlarına da çözüm getirilmelidir” dedi.