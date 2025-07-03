Jota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı

Geçirdiği korkunç trafik kazası nedeniyle hayatın kaybeden Jota, spor kamuoyunu yasa boğdu. Kazanın ardından alev alan aracın görüntüsü ortaya çıktı.

Jota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı
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Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen Portekizli futbolcu Diogo Jota ve kardeşi Andre, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. İki futbolcunun ölümü futbol dünyasını yasa boğarken, Jota’nın kullandığı aracın son hali ortaya çıktı.

Jota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı - Resim : 1

Diogo Jota ve Andre Silva'nın içinde olduğu lüks araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucunda yoldan çıktı. Araç kazanın ardından alev aldı.

Jota'nın Geçirdiği Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kazanın ardından aracın son hali de sosyal medyada paylaşılırken, Jota'nın kullandığı Lamborghini markalı aracın yanarak kül olduğu ve paramparça hale geldiği görüldü.

Jota, 22 Haziran’da dünya evine girmişti. Ünlü futbolcu kariyerinde Porto, Wolverhampton ve Liverpool gibi ekiplerin formasını terletmişti. Jota, Portekiz formasıyla gösterdiği performansla da büyük beğeni toplamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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