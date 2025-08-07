Galatasaray'a 70 Milyon Euroluk Stoper! Dursun Özbek İngiltere'den Özel Jetle Getirecek: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz devi Manchester United'da beklentilerin altında kalan Harry Maguire, Süper Lig devi Galatasaray'ın radarına girmiş durumda. 1.94'lük boyuyla hava toplarında üstün olan yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı ekibin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Mailsports'ta yer alan habere göre, sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoper için Avrupa'dan birçok talip var.

FRANSA'DAN BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Haberde yer alan detaylara göre, Fransa ekiplerinden Monaco ve Marsilya'nın yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Sözleşmesinin son yılına giren Maguire, sezon sonunda serbest oyuncu olacak.

İngiltere dışındaki kulüpler, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, yani Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilecek. United'da devam etmek isteyen Maguire, geleceği ile ilgili kesin kararını henüz vermedi.

PERFORMANS GRAFİĞİ

Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyen 32 yaşındaki stoper, 4 gol ve 1 asist kaydetti.

