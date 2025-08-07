Galatasaray'a 70 Milyon Euroluk Stoper! Dursun Özbek İngiltere'den Özel Jetle Getirecek: Hayırlı Uğurlu Olsun

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Özellikle stoper bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden sıcak bir hamle geldi. Cimbom, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Harry Maguire'i gündemine aldı. Yıldız oyuncunun teklife sıcak baktığı ifade edildi. İşte sürpriz transferin detayları...

Galatasaray'a 70 Milyon Euroluk Stoper! Dursun Özbek İngiltere'den Özel Jetle Getirecek: Hayırlı Uğurlu Olsun
İngiliz devi Manchester United'da beklentilerin altında kalan Harry Maguire, Süper Lig devi Galatasaray'ın radarına girmiş durumda. 1.94'lük boyuyla hava toplarında üstün olan yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı ekibin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Mailsports'ta yer alan habere göre, sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoper için Avrupa'dan birçok talip var.

FRANSA'DAN BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Haberde yer alan detaylara göre, Fransa ekiplerinden Monaco ve Marsilya'nın yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Sözleşmesinin son yılına giren Maguire, sezon sonunda serbest oyuncu olacak.

İngiltere dışındaki kulüpler, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, yani Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilecek. United'da devam etmek isteyen Maguire, geleceği ile ilgili kesin kararını henüz vermedi.

Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyen 32 yaşındaki stoper, 4 gol ve 1 asist kaydetti.

