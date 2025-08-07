Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı

Galatasaray'da forma terleten ve yakışıklılığıyla sık sık gündeme gelen Barış Alper Yılmaz'ın eski takımı herkesi şaşırttı. Çocukluk yıllarında açtığı sosyal medya profili, futbol camiasına bomba gibi düştü. Yıldız futbolcunun Facebook profilinde yer alan ifadeler "Gizli Fenerbahçeli" olduğu yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşıdı. İşte Barış Alper Yılmaz'ın eski profili ve dikkat çeken o yazı...

Son Güncelleme:
Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barış Alper Yılmaz'ın yıllar önce açtığı Facebook profili başına bela oldu. Galatasaraylı olarak bilinen milli yıldızın o dönemki tuttuğu takım ise herkesi şaşırttı.

Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı - Resim : 1

FACEBOOK PROFİLİ BAŞINA BELA OLDU

Facebook profilinde yer alan bazı ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu olurken, "Gizli Fenerbahçeli" olduğu yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı.

Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı - Resim : 2

SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR! İŞTE ESKİ TAKIMI...

Barış Alper'in bu yıllar öncesine ait profilinde Fenerbahçe'ye dair paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bazı taraftarlar bu paylaşımların çocukluk dönemine ait olduğunu hatırlatırken, bazıları ise "Galatasaray'ın aslanı meğer içten içe Kanarya mıydı?" yorumunda bulundu.

Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 160 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor: Havalimanı Dolup TaşacakBeşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 160 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor: Havalimanı Dolup TaşacakSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Galatasaray Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Maçı Sonrası Bu Görüntüler Gündem Oldu! Mourinho'nun Hareketi Çok Konuşuluyor Mourinho'nun Hareketi Çok Konuşuluyor
Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tarih Verip Müjdeyi Duyurdu Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat!
Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 160 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak Beşiktaş'a 160 Milyon Euroluk Bomba Transfer!
Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Hayatını Kaybetti! Spor Camiası Yasta Ünlü Spor Spikeri Hayatını Kaybetti
Milyonlarca EYT'li Diken Üstünde! SGK Harekete Geçti: Emekli Maaşınız İptal Olabilir Emekli Maaşınız İptal Olabilir
Şampiyon Galatasaray Sezonu Yarın Açıyor! İki İsim Kadroda Yok Şampiyon Galatasaray Sezonu Yarın Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı