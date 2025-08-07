Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barış Alper Yılmaz'ın yıllar önce açtığı Facebook profili başına bela oldu. Galatasaraylı olarak bilinen milli yıldızın o dönemki tuttuğu takım ise herkesi şaşırttı.

FACEBOOK PROFİLİ BAŞINA BELA OLDU

Facebook profilinde yer alan bazı ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu olurken, "Gizli Fenerbahçeli" olduğu yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR! İŞTE ESKİ TAKIMI...

Barış Alper'in bu yıllar öncesine ait profilinde Fenerbahçe'ye dair paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bazı taraftarlar bu paylaşımların çocukluk dönemine ait olduğunu hatırlatırken, bazıları ise "Galatasaray'ın aslanı meğer içten içe Kanarya mıydı?" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi