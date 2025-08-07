Fenerbahçe Maçı Sonrası Bu Görüntüler Gündem Oldu! Mourinho'nun Hareketi Çok Konuşuluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofona konan bir sinekle yaşadığı mücadeleyle dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, sineği parmağıyla uzaklaştırırken tebessümüyle basın mensuplarını gülümsetti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından De Kuip Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sadece maç yorumlarıyla değil, ilginç bir anla da gündeme geldi.

Portekizli teknik adam, konuşması sırasında mikrofona konan bir sinekle mücadele etti. Canlı yayında sineği fark eden Mourinho, parmağıyla sert bir hareketle sineği mikrofondan uzaklaştırdı. Bu sırada basın mensuplarına tebessüm eden deneyimli çalıştırıcı, toplantıya damga vuran bu anla sosyal medyada da konuşuldu.

