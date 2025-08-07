Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 160 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, hücum hattını genişletmek için İngiliz yıldız Raheem Sterling için harekete geçti. Transferde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, mutlu sona çok yakın. Chelsea’de forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ve West Ham United’ın radarında olan Sterling, Türkiye'ye gelebilir. Beşiktaş, deneyimli yıldız için tüm şartları zorluyor.

BEŞİKTAŞ'A 160 MİLYON EUROLUK STAR! SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ

Yıldız kanat oyuncusu, bugüne kadar Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi Premier Lig’in dev kulüplerinde forma giydi. Arsenal’de kiralık olarak geçirdiği dönem de dahil olmak üzere İngiliz futbolunun önemli figürlerinden biri olan Sterling, İngiltere Milli Takımı’nda 82 kez forma giydi ve 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fulham’ın Sterling için ciddi adımlar attığı, Crystal Palace ve West Ham’ın da oyuncu ile ilgilendiği kaydedilirken; Beşiktaş’ın Avrupa dışına transfer fikrini Sterling’e cazip kılmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi