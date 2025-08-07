Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Hayatını Kaybetti! Spor Camiası Yasta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk spor basınının duayen isimlerinden Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Galatasaray Spor Kulübü, eski futbolcularından ve Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü spiker Ümit Aktan'ın ölüm sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Kulübün açıklamasında, Aktan’ın genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol kariyerinin yaşadığı sakatlık nedeniyle kısa sürdüğü ancak futbola olan tutkusunun hiç azalmadığı belirtildi. 1972 yılında TRT'de spikerliğe başlayan ve sesiyle ekranlara damga vuran Ümit Aktan’ın, Türk spor basınının saygın isimleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

Ümit Aktan, Türk spor spikeri, gazeteci, yazar, program sunucusu.

1949 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.