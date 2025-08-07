Fenerbahçe'nin İstenmeyen Çocuğuydu: Güle Güle Cengiz Ünder! Transferini Resmen Duyurdular
Fenerbahçe'nin istenmeyen yıldızı Cengiz Ünder, takıma resmen veda ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir türlü istediğini bulamayan milli yıldız kararını verdi. Cengiz'in yeni takımı ise netleşmiş durumda. Transferini resmen duyurdular. İşte Cengiz Ünder transferinin detayları...
Cengiz Ünder için Süper Lig defteri kapanıyor. Fenerbahçe'de şans verilmeyen ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kiralık olarak giden milli yıldız kararını verdi. Süper Lig'den teklifler alan Cengiz, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.
JOSE MORUINHO MİLLİ YILDIZI GÖZDEN ÇIKARDI
Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Cengiz Ünder, deneyimli teknik direktör Jose Mourinho tarafından gözden çıkarıldı.
Son olarak UEFA listesine de alınmayan milli futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi...
İŞTE CENGİZ ÜNDER'İN YENİ TAKIMI
Fenerbahçe macerasını noktalamaya hazırlanan Cengiz Ünder, yeniden İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Çizme basınının duyurduğu transfer haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti.
Haberin ayrıntılarında Bologna'nın transfere öncelik verdiği ama İspanya ve Fransa'dan da Cengiz Ünder'e taliplerin olduğu dile getirildi.
TRANSFERİ RESMEN DUYURDULAR
Cengiz Ünder'in de gelen teklife sıcak baktığı ifade edilirken daha önce Roma'da yakaladığı çıkışı bu kez Bologna formasıyla gerçekleştirebileceğine inandığı vurgulandı.
Bu kapsamda Bologna'nın Cengiz Ünder'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Öte yandan Cengiz Ünder için bazı MLS takımlarının da nabız yokladığı dile getirildi.
