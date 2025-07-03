Kömürlük Yangını Korkuttu
Zonguldak’ta bir apartmana ait kömürlükte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, kömürlük tamamen kullanılamaz hâle geldi.
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Zonguldak’ın Birlik Mahallesi Güzelsu Sokak’ta öğle saatlerinde bir apartmanın kömürlüğünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede alevlere teslim oldu. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Sağlık ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri için bölgeye yönlendirildi.
İtfaiyenin çalışmaları sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kömürlük tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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