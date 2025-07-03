Kömürlük Yangını Korkuttu

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Zonguldak’ın Birlik Mahallesi Güzelsu Sokak’ta öğle saatlerinde bir apartmanın kömürlüğünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede alevlere teslim oldu. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Sağlık ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri için bölgeye yönlendirildi.

İtfaiyenin çalışmaları sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kömürlük tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA