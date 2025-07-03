Ailesini Rehin Aldı, Özel Harekat Devreye Girdi

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Mardin’in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde yaşanan rehine krizi, mahalle halkını korkuttu. Kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, eşi ve iki çocuğunu yaşadıkları evde rehin aldı. Sebebi bilinmeyen olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, evin kapısını açmayı reddederek ailesini öldürmekle tehdit etti. Durumun ciddiyeti üzerine özel harekat polisleri bölgeye gönderilirken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

İlçe Emniyet Müdürü ve olay yerine çağrılan uzman psikologlar, şahsı ikna etmek için devreye girdi. Saatler süren ikna çabalarının ardından, şahıs direnişini sonlandırarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayın ardından rehin alınan anne ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA