Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Sakarya’da eski belediye başkanı Gençağa Koç, halatı kopan asansörle zemine düşerek yaşamını yitirdi. Yanında bulunan kızı ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan asansör kazası faciayla sonuçlandı. Eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç, halatı kopan asansör kabiniyle 3’üncü kattan zemine düşerek hayatını kaybetti. Yanında bulunan kızı Fatma C. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gençağa Koç ve kızı Fatma C., 3’üncü kattaki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada asansör halatının kopmasıyla kabin, içindekilerle birlikte zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından baba ve kızı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki yaralı, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKAN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Gençağa Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma C.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ailenin yakınları, acı haberi hastanede aldı. Gençağa Koç’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Asansörün bakım durumu ve teknik arızası da mercek altına alındı.

Darende’de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Kadın YaralıDarende’de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Kadın YaralıYurttan Haberler
Ümraniye’de İş Merkezinde Asansör Faciası: Bir İşçi Hayatını KaybettiÜmraniye’de İş Merkezinde Asansör Faciası: Bir İşçi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
ölüm Sakarya
Ve Bir Devir Son Buluyor! Takımın Yeni Kalecisi Uğurcan Çakır, Hayırlı Uğurlu Olsun Takımın Yeni Kalecisi Uğurcan Çakır!
Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı! Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı!
Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Orman Yolunda Cansız Bedeni Bulundu Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı
Kocaeli'de Zincirleme Facia! Araçta Sıkışan Kişi Öldü Kocaeli'de Zincirleme Facia! 1 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı
CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt
Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Orman Yolunda Cansız Bedeni Bulundu Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı