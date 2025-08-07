Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan asansör kazası faciayla sonuçlandı. Eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç, halatı kopan asansör kabiniyle 3’üncü kattan zemine düşerek hayatını kaybetti. Yanında bulunan kızı Fatma C. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gençağa Koç ve kızı Fatma C., 3’üncü kattaki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada asansör halatının kopmasıyla kabin, içindekilerle birlikte zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından baba ve kızı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki yaralı, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKAN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Gençağa Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma C.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ailenin yakınları, acı haberi hastanede aldı. Gençağa Koç’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Asansörün bakım durumu ve teknik arızası da mercek altına alındı.

Kaynak: DHA