Darende’de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21:30 sıralarında korku dolu bir kaza yaşandı. Bölgede yapımı devam eden bir inşaatta dairesini incelemeye giden H.Y. adlı kadın, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, teknik ekipmanlarla H.Y.’yi düştüğü yerden çıkarmayı başarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. H.Y., hastanede tedavi altına alınarak müşahede altına alındı.

Yetkililer, kazanın nedenlerini ve inşaatta alınan güvenlik önlemlerini incelemek için detaylı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA