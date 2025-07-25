Siirt’te Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı

Siirt Doğan Mahallesi’nde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Siirt’te Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı
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Siirt’in Doğan Mahallesi’nde, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat öğlen civarında trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin kontrolünden çıkan 34 MMY 759 plakalı otomobil ile 23 ABN 981 plakalı pikapın çarpışması sonucu kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan M.Ö. (57), H.Ö. (27) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanarak olay yerinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kazanın nedenlerini ve sorumluluğunu belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Siirt Trafik kazası
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