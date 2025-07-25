Bandırma’da Ruhsatsız Tabanca ve Etil Alkol Operasyonu

Bandırma’da polisin şüphe üzerine durdurduğu T.K.’nın üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek, evinde ise 21 litre etil alkol ele geçirildi; şahıs adli kontrolle serbest.

Bandırma’da Ruhsatsız Tabanca ve Etil Alkol Operasyonu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda ruhsatsız silah ve etil alkol ele geçirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz 2025 Cuma günü Ayyıldız Mahallesi Esentepe Caddesi’nde durumundan şüphelenilen 42 yaşındaki T.K. adlı şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, siyah renkli ve üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 6 adet 9 mm çapında fişek bulundu.

Şüphelinin ikametinde yapılan detaylı aramada ise ilginç bir bulgu ortaya çıktı. 3’ü siyah, 2’si beyaz renkli bidonlar içerisinde toplam 21 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, olayın asayiş ve kaçakçılık boyutlarını araştırırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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