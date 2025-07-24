Hatay Arsuz’da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Yangın, ilçeye bağlı Kale mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede alevlerin yükselmesine neden oldu. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopter desteğiyle ve karadan araçlarla yapılan yoğun müdahale sayesinde yangın, çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

Kaynak: İHA